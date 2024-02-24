Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Şubat 2024 08:14
4B'den 657'yeİcra Memuru Eş durumu Tayini Hk.

Merhaba. 2019 da 4B li olarak mesleğe başlayıp 2023 de kadroya geçiş yapan bir icra memuru eş durumu sebebiyle tayin isteyebilir mi? 3+1 şartı sağlanmış oluyor mu? 2023 de kadroya geçiş yapıldığında 1 yıl daha beklenilmesi gerekilir dendi ama bu 1 yıl bekleme olayı nedir tam olarak? Aday memurluk süresi mi acaba?


cevherdudayev1
Daire Başkanı
24 Şubat 2024 08:42

istanbuldaysan zor ankarada tanıdık lazım istanbula gelmek istersen bakanlık hemen kabul eder :)

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