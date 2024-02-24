Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Şubat 2024 09:03
Promosyonların güncellenmesi gerekiyor.

Artık boş meseleleri bırakalım asıl önemli konuya gelelim, promosyonların güncellenmesi gerekiyo arkadaşlar, faizler rekor kırıyo, 15 bin maaş alırken 30 bin promosyon aldık sağlık bakanlığında, şuan maaş 40 bin üstüne üstlük faizler çok yüksek bankalar daha çok para kazanıyo üstümüzden bi an önce her bakanlık her kurum için güncelleme yapılması şart, konuyu gündeme getirelim yoksa ses seda yok kimseden.

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