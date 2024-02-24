Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Şubat 2024 10:28
Şark tercihlerim

değerli abilerim şark tercihlerim şu şekilde 1 Dıyarbakır 2 Van 3 Siirt 4 Ardahan 5 Kahraman 6 Adıyaman 7 Hatay evliyim çocuk yok.


sancak bayrak
Şube Müdürü
24 Şubat 2024 10:36

Diyarbakır gelmezse, Ardahan.


Küçük polis
Şef
24 Şubat 2024 14:27

Sen Siirt iline gideceksin yaz bunu bir kenara tayin açıklanınca yaz burdan bana şimdiden hayırlı olsun güzel yerdir Siirt...


reddblackk
Aday Memur
24 Şubat 2024 14:41
Diyarbakır a gelme de nereye gidiyorsan git kardeş

kripto1982
Şube Müdürü
24 Şubat 2024 15:55
Adıyaman hayırlı olsun
Toplam 4 mesaj

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