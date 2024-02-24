sözleşmeli personellik hakkında fikir ve öneri isteği

Şimdi bazıları diyebilir! Sözleşmeli de olsa işten atmak kolay değildir diye! Kiracılıkta da öyle kolay evden atılmıyorsun! Ama canından bezdiriyorlar...

Şimdi bazıları diyebilir! Sözleşmeli de olsa işten atmak kolay değildir diye! Kiracılıkta da öyle kolay evden atılmıyorsun! Ama canından bezdiriyorlar...