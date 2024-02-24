Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


24 Şubat 2024 10:41
sözleşmeli personellik hakkında fikir ve öneri isteği

merhaba arkadaşlar. şu an kadrolu memurum.atama hakkım yok.ailevi sebeplerden memlekete dönmem gerekli ve sadece sözleşmeli personel olarak atanırsam memlekete dönebiliyorum.sözleşmeli memurlukla ilgili fikirlerinizi merak ettim.kadrolu memurluk bırakılıp yapılır mı ? daha önemlisi okuduğum bir kaç şey kafamı karıştırdı.3 yıl dolduktan sonra memur olunuyormuş fakat öncesinde sözleşme bittiğinde işten çıkartılabiliyormuşsunuz.bu şekilde keyfi ya da ihtiyacımız kalmadı artık denilerek işten çıkartılma örnekleri var mı acaba bildiğiniz.bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim.teşekkürler


Bozkurtbakışlı
Memur
24 Şubat 2024 11:12
Sözleşmeli olmak kiracılık gibidir! Ev sahibiyle ( amir, müdür, şef) en küçük atışmada kapının önüne konulur... Kadrolu ise 5+1 villada oturmak gibidir. Ev yansa da tapusu sendedir, arsası sendedir. Varsa elinde kadrolu memurluk ona iyi sahip çık.

Bozkurtbakışlı
Memur
24 Şubat 2024 11:17
Şimdi bazıları diyebilir! Sözleşmeli de olsa işten atmak kolay değildir diye! Kiracılıkta da öyle kolay evden atılmıyorsun! Ama canından bezdiriyorlar...
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