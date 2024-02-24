Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Şubat 2024 11:01

Özel okul öğrencileri zengin olduklarından dolayı genelde yaramaz ve şımarık mıdır
Ben 2 devlet 2 özel okulda çalıştım. Özel okul öğrencileri davranış olarak çok daha kötüydü. Genelde özel okul öğrencileri şımarık ve yaramazmıdır genelde

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Ben 2 devlet 2 özel okulda çalıştım. Özel okul öğrencileri davranış olarak çok daha kötüydü. Genelde özel okul öğrencileri şımarık ve yaramazmıdır genelde

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