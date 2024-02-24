Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


24 Şubat 2024 11:28
Vardiyalı çalışma sistemi hakkında

Gsb destek personeli kalorifer ateşçisi olarak çalışmaktayım ve yeni atandım

Benim sorum şudur

Vardiyalı sistemde nöbetler yazılmış ve benim nöbetlerimn karşılığı 48 saate denk gelmekte

Vardiya cizelgesinin en alt kısmındaki not bölümünde destek personellerinin haftada 40 saat çalışmakta olduğu yazmaktadır

Bu durum çizelgede olan bı anormallik veya hata mıdır

Ek : 4 kişi çalışıyoruz 3 destek personeli 1. Sürekli işçi

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