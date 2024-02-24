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Editörler : Pangaea


24 Şubat 2024 11:41
CHP li belediyelerin kadro açmaması,Hak hukuk adalet

Merkezi alımlara dönen belediyelerde hala kadro açılmadı.15 e yakın farklı belediyede projelerle iş yapmış birisi olarak söylüyorum.Özellikle CHP li belediyelerin nasıl sorun çıkardığını,projeyi ilgili yönetmeliğe uygun yapsak bile sürekli belediye çalışanlarınca eksik bulunduğu ve bir türlü işimizi halledemedigimiz Maltepe,Kartal gibi belediyelerde neler cektik.1 sene geciyor projeyle anca ilgilenmisler.Hoop yonetmelik degisiyor ekstra eklemeler geldi deniyor.Adalet hak hukuk diyerek km lerce yürüyüş yaptılar ama şuan 1 kadro bile açmadılar.Duydunuz mu İstanbulda 1 belediye? Mülakatla alıyorlar hala.Amacım CHP ye karşı partileri yüceltmek değil. Ama o her gün sövdüğümüz adamlar bile bi sürü kadro açtı.İçimizde kadro yakanlar olmasa şimdiye 50 kere yerleşmiştik.Şimdi bu söylediğime karşı çıkanlara peşin söyleyeyim.İmamoğluna ne zaman icraat sorulsa gülümseyip tiyatrodan bahsediyor.Müzikten bahsediyor.İnş genç başkan Belediye için merkeziden alım açar. Artık mülakatla,dilekçe ile sadece İstanbulda oturanlara istihdam saglamayi bırakmalı İBB.

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