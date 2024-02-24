Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


24 Şubat 2024 13:34
tahsildar ile veznedar ayni mi?

Merhabalar. Belediyelerde tahsildar ile veznedar aynı işi mi yapıyorlar. Örneğin su faturaları veznelerinde tahsildarlar da mı çalışıyor yoksa onların belediyenin kendi binası içerisinde farklı mı görevleri var. Kısacası tahsildarın görevini merak ediyorum. Yardımcı olanlar için şimdiden teşekkür ediyorum.

Çok Yazılan Konular

2024 Naklen Atama KontenjanlarıNaklen atamaBelediyelere naklen geçişÜniversite istifa süreciEskişehi osman gazi üniversitesi personel alımına başvuranlarUniversite Buro personeli promosyon ve maaşDeneyimli arkadaşlarım bir bakarmısınız sorunum var:(Boğaziçi Sözleşmeli Memur Hk.Akdeniz Üniversitesi sözleşmeli personel Üniversiteler çakılı kadro mu?

Sözlük

gitmek mi kalmak mı zor 4 Bir kayığım olsa. 4 Farklı bir meslek seçseydiniz bu hangisi olurdu? 3 hiyerotesyon 2 bakiiii 6 kocam değil kuzenim kızım değil kardeşim 1 ios 17.4 3 ekrem imamoğlu 1 alo 1 Kavl-i ma'ruf 3

Son Haberler

Bakan Uraloğlu: Tercihlerinden dolayı hiçbir ilimizi cezalandırmadıkZabıta ve İtfaiye personeline aylık maktu fazla çalışma ücreti yıllık izinde ödenir mi?Kredi kartı kullananlara kötü haber!Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonları: 4 gözaltı'İstihdam ve iş gücünde rekorlar kırdığımız bir dönemi yaşıyoruz'

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?