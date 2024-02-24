Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


24 Şubat 2024 13:36
4b Güvenlik Tıp fakültesi Hastanesi

Üniversite Hastanesi'nde 4b memur kadrosunda çalışan güvenlikler hastane teşvik ve döner den pay alıyorlar mı?

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