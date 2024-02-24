Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Şubat 2024 13:41
Polis Emeklileri Mutsuz

Polis Emeklileri olarak hükümet e darginiz o kadar çalışmaya rağmen bize verilen değer maalesef bu kadar yazıklar olsun canımız pahasına yaptığımız çalışmalar için bu maaş bize reva gorulmemeliydi. Polis Emeklileri Mutsuz


gamenili70
Aday Memur
24 Şubat 2024 13:50
ülkemizin gençleri umutsuz. arkadaşıyla bi kahve çay içeçek sinemaya gidecek bile ekonomik özgürlüğü yok. emeklilerimiz torun seveceği yerde ekmek et kuyruğunda. Rabbim yardımcımız olsun. toplum olarak mutsuz umutsuz ve zor durumdayız

sam34
Memur
24 Şubat 2024 13:51
3600 katsayıdan faydalanmış bir emekli polis olarak, eğitim farketmeksizin tüm emekli polislere verilmeliydi. 16-17.000 emekli maaşı alan çok arkadaşlar var. Ayrıyetten seyyanen zam bir miktar olarak emekli memurada verilmeliydi. Umarım bu durum düzeltilir.

Kylhsr
Aday Memur
24 Şubat 2024 14:01
55 yaş bugün gençler için çok uzakta görünebilir ama yıllar akıp gidiyor. Allah emeklilerimize ve her biri emekli adayı kardeşlerimize kimseye el açmadan yaşayabilecek bir emekli maaşı nasip eylesin. Şuan gerçekten çok sıkıntılı bir emeklilik yaşanıyor.
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