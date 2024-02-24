Polis Emeklileri Mutsuz

3600 katsayıdan faydalanmış bir emekli polis olarak, eğitim farketmeksizin tüm emekli polislere verilmeliydi. 16-17.000 emekli maaşı alan çok arkadaşlar var. Ayrıyetten seyyanen zam bir miktar olarak emekli memurada verilmeliydi. Umarım bu durum düzeltilir.

3600 katsayıdan faydalanmış bir emekli polis olarak, eğitim farketmeksizin tüm emekli polislere verilmeliydi. 16-17.000 emekli maaşı alan çok arkadaşlar var. Ayrıyetten seyyanen zam bir miktar olarak emekli memurada verilmeliydi. Umarım bu durum düzeltilir.