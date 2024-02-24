Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Şubat 2024 15:18
iller arası ile gittikten sonra hemen eş mazeret oluyormu?

arkadaşlar iller arası ile gittikten sonra hemen akabinde eş mazeret durumuna başvurup başka ile geçebiliyormuyum buna izin veriyorlarmı bilen varmı ?

Çok Yazılan Konular

Eş mazereti red gelenlerEş Durumu Mazeret Kurası Başvurusu AçıklandıÜniversite hastanesinde çalışan sb atanabilir mieş durumu açıklanmasıTıbbi Sekreterlikizmir Sağlık bakanlığı hemşire alımı3+1 geçici görevlendirme süresi4b sozlesmeli tarim bakanligi buro personelliginden 4b saglik bakanligi diger teknik personelligine(Sözleşmeli çalışan personelin geçici görevlendirilmesiBalıkesir, Bandırma, Eskişehir, Kocaelide çalışan var mı?

Sözlük

Nasıl bir evim olsun isterdim 3 kocam değil kuzenim kızım değil kardeşim 1 Kahve makinesinin o kadar da gerekli bir icat olmaması 1 oh be dünya varmış 2 gitmek mi kalmak mı zor 5 nepal'deki gergedan 1 demir ökçe 1 İnanç insanı ayakta tutan en büyük kuvvet 12 Bugün olanlar 4 mahsun j 1

Son Haberler

Akşener: Müstakil siyaset vadediyoruzİkinci el araç alırken nelere dikkat edilmeli?TMSF, bir varlığı daha satışa çıkardıBakan Özhaseki: Memleket meselesinde hepimiz bir olmalıyızBakan Tunç: Uyuşturucuyla mücadelede sonuna kadar kararlıyız

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?