KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


24 Şubat 2024 15:32
Önlisans atanır mıyım sizce?

Puan 79,85; Sıralama ilk açıklandığında 1.460'di. İki atamada yaklaşık 660 kişi atandı. Üniversite hastanelerini de sürekli takip ettim yaklaşık 200 kişi de üniversite hastanelerine atandı. Şu an güncel sıralama yaklaşık 550-600 civarı sizce bu 450 kişilik alımda atanma ihtimalim nedir?

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