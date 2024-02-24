Kırklareli hakkında bilgi

şehir güzel doğası havası insanları hastane idare eder zaten Allah korusun bir sıkıntı olursa edirne 1 istanbul 2 saat iş olarak roman vatandaşlar ile biraz uğraşırsın ama onların da pek zararı olmaz bir küçük avm var yalnız kadro hep edirne ve tekirdağ lı trakyalı ise eşin mutlu olan yada iş güç önemli değil rahat olayım derse yine mutlu olur işi daha doğrusu iş ortamını kafaya takan biri ise mutsuz olur

şehir güzel doğası havası insanları hastane idare eder zaten Allah korusun bir sıkıntı olursa edirne 1 istanbul 2 saat iş olarak roman vatandaşlar ile biraz uğraşırsın ama onların da pek zararı olmaz bir küçük avm var yalnız kadro hep edirne ve tekirdağ lı trakyalı ise eşin mutlu olan yada iş güç önemli değil rahat olayım derse yine mutlu olur işi daha doğrusu iş ortamını kafaya takan biri ise mutsuz olur