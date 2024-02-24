Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Şubat 2024 15:34
Kırklareli hakkında bilgi

Merhaba herkese ben polis eşiyim.Doğu görevinden bulunduğumuz ile geldik .Benim isteğimle :((

Ben de başka kurumda kamu görevlisiyim.

Eşim burayı hiç sevemedi..mutlu olamadık Şimdi benim aklıma Kırklareli düştü . Lütfen orda çalışan polis arkadaşlar bilgi verebilir mi . Çalışma şartları, hayat nasıl özellikle işle ilgili. Tayin yazicam , eşim biliyorum yine bana kızacak :)Bu defa beni vurmamasi için iyi bi tercih yapalım diyorum :)) Kırklareli nasıl artıları eksileri . Şimdiden teşekkürler


AKIL ÇELEN
24 Şubat 2024 15:51

Sabırsızlıkla cevap bekliyorum , Kırklarelinde kimse yok mu


Alemdarali
Genel Müdür
24 Şubat 2024 16:11
şehir güzel doğası havası insanları hastane idare eder zaten Allah korusun bir sıkıntı olursa edirne 1 istanbul 2 saat iş olarak roman vatandaşlar ile biraz uğraşırsın ama onların da pek zararı olmaz bir küçük avm var yalnız kadro hep edirne ve tekirdağ lı trakyalı ise eşin mutlu olan yada iş güç önemli değil rahat olayım derse yine mutlu olur işi daha doğrusu iş ortamını kafaya takan biri ise mutsuz olur
AKIL ÇELEN, 2 saat önce

Sabırsızlıkla cevap bekliyorum , Kırklarelinde kimse yok mu


AKIL ÇELEN
24 Şubat 2024 16:35

Cevabınız için çok teşekkür ederim,yeni üye oldum başka başlık da varmış Kırklareli hakkında onları da okudum.Eşim Trakyalı değil


hatay_antakya
Aday Memur
24 Şubat 2024 16:57
dm
AKIL ÇELEN, 2 saat önce

Sabırsızlıkla cevap bekliyorum , Kırklarelinde kimse yok mu

Toplam 4 mesaj

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