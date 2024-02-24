Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Şubat 2024 15:34
KIRKLARELİ

Merhaba herkese ben polis eşiyim.Doğu görevinden bulunduğumuz ile geldik .Benim isteğimle :((

Ben de başka kurumda kamu görevlisiyim.

Eşim burayı hiç sevemedi..mutlu olamadık Şimdi benim aklıma Kırklareli düştü . Lütfen orda çalışan polis arkadaşlar bilgi verebilir mi . Çalışma şartları, hayat nasıl özellikle işle ilgili. Tayin yazicam , eşim biliyorum yine bana kızacak :)Bu defa beni vurmamasi için iyi bi tercih yapalım diyorum :)) Kırklareli nasıl artıları eksileri . Şimdiden teşekkürler


AKIL ÇELEN
24 Şubat 2024 15:51

Sabırsızlıkla cevap bekliyorum , Kırklarelinde kimse yok mu

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