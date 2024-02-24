Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Şubat 2024 15:53
Ders saati 12 olan öğretmen farklı bir okulda tümden görevlendirilebilir mi

Bulunduğum okulda 12 saatim vardı başka bir okula gorevlendirildim.okulumdaki diger ogretmenler de 12 saat giriyordu benim derslerimi onlara paylastiracaklarmis.ben de15 saat ders ile başka bir okulda görevlendirildim.bir ogretmen dogum iznine ayrılmış programını aynen bana verdiler delik deşik program.ben de doğum yaptım bebegim 6 aylik programı degistirmediler de....

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