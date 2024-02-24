Arkadaşlar yardımcı olur musunuz?

KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Şubat 2024 16:09
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Uluslararası ilişkiler ve Sosyoloji mezunuyum puanım 77.20 Aile ve Sosyal politikalar bakanlığı alımında Sosyoloji ünvanına mı yoksa büro personeline başvursam şansım artar

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