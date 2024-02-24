Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


24 Şubat 2024 16:14
Yüksek lisans hk

Arkadaşlar merhaba y.lisanstan daha önce kıdem için başvurup kontejan veya okuduğu bölümden dolayı kıdem alamayıp mahkemeye veren oldu mu sonucu ne oldu ?


levelup06
Memur
24 Şubat 2024 16:47
Sonradan yaptığımiz yüksek lisans kıdeme etki ediyor mu bilmediğimden soruyorum.

Halkadami89
Memur
24 Şubat 2024 17:15

926 S.K.'a göre 1 sene erken terfi almanız gerekiyor.

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