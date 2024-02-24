Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Şubat 2024 16:18
5 taltif ödüllendirme konusu Konya islam oyunları mı?

Kıymetli meslektaşlarım.. 5 taltif ödüllendirme olayını malumunuz herkes duymuştur hatta alanlarda vardır. Çevremizde taltif yatanların, en son Konya da yapılan İslam oyunlarında görev aldığı yönünde Bi ortak nokta oluştu yani Bi 5 kişi var 5 i de o göreve gitmiş ve farklı illerde farklı şubelerdeler.. Acaba burada da ödüllendirilenlerde bu göreve mi gitti yoksa alakası mı yok?

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