Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Şubat 2024 16:26
Erzurum-Erzincan tayin
herkese merhaba. şark listesinde bu iki il arasında kaldım. 1.sıraya hangi ili yazsam gelme ihtimali daha yüksek sizce? birde bu iki il hakkında bilgi sahibi olup yardımcı olabilecek bir arkadaşımız var ise çok sevinirim.

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