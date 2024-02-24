Erzurum-Erzincan tayin

herkese merhaba. şark listesinde bu iki il arasında kaldım. 1.sıraya hangi ili yazsam gelme ihtimali daha yüksek sizce? birde bu iki il hakkında bilgi sahibi olup yardımcı olabilecek bir arkadaşımız var ise çok sevinirim.

herkese merhaba. şark listesinde bu iki il arasında kaldım. 1.sıraya hangi ili yazsam gelme ihtimali daha yüksek sizce? birde bu iki il hakkında bilgi sahibi olup yardımcı olabilecek bir arkadaşımız var ise çok sevinirim.