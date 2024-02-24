Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Şubat 2024 16:50
Eğitim durumu hk

Merhaba arkadaşlar

Ben anestezi teknikeri olarak atandım. Sosyal hizmetler lisans bölümünden mezun oldum. Eğitim durumu ile memleketime geçmek istiyorum. 4 yıllık sağlık lisans bölümü okumam yeterli olur mu? Lisans olduğum için eğitim durumu nasıl oluyor bilgilendirir misiniz?

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