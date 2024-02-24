Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Şubat 2024 19:00
Haciz Soruşturması
Cezaevinde İnfaz Koruma Memuru Olarak gorev yapmaktayım. Parca parca farklı bankalardan 7 kredim mevcut.Kredilerimin taksitlerinin hemen hemen yarısını ödemek bulunmaktayım. Su an kesinleşen 3 adet dosyama ayrı ayrı kınama cezası verdiler.Gelecek olan 4 adet daha dosyam var onları beklemedikler. Daha once böyle sorusturma geçiren veya bu konuda bilgisi olan arkadaşlar ne gibi önlemler alabiliirim yardımcı olursanız sevinirim

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