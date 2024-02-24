Haciz Soruşturması

Cezaevinde İnfaz Koruma Memuru Olarak gorev yapmaktayım. Parca parca farklı bankalardan 7 kredim mevcut.Kredilerimin taksitlerinin hemen hemen yarısını ödemek bulunmaktayım. Su an kesinleşen 3 adet dosyama ayrı ayrı kınama cezası verdiler.Gelecek olan 4 adet daha dosyam var onları beklemedikler. Daha once böyle sorusturma geçiren veya bu konuda bilgisi olan arkadaşlar ne gibi önlemler alabiliirim yardımcı olursanız sevinirim

Cezaevinde İnfaz Koruma Memuru Olarak gorev yapmaktayım. Parca parca farklı bankalardan 7 kredim mevcut.Kredilerimin taksitlerinin hemen hemen yarısını ödemek bulunmaktayım. Su an kesinleşen 3 adet dosyama ayrı ayrı kınama cezası verdiler.Gelecek olan 4 adet daha dosyam var onları beklemedikler. Daha once böyle sorusturma geçiren veya bu konuda bilgisi olan arkadaşlar ne gibi önlemler alabiliirim yardımcı olursanız sevinirim