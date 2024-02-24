Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


24 Şubat 2024 20:19
Tarım bakanlığı şoför görev tanımı?

Tarim bakanlığında şoförlük için görüşmeye gittim bize şoför lazım değil yapacağın iş belge işleri falan dendi.gorevi şoför olmayanların şoförlük yaptığında ödenek aldığı söylendi birde bu ödenekleri şoför olarak atanıp şoförlük yapmayan biride alabilir mi.


ekremcan58
Aday Memur
24 Şubat 2024 20:45
göreviniz dışında çalışmayın yoksa o işin sonu gelmez. 1 kere yaptimi gönüllülük esası ile calistirirlar

SLCKCLK26
Aday Memur
24 Şubat 2024 21:00

Direkt bu şekilde konuşuldu hiç bir şekilde görev tanımı falan dikkate alınmaz her işi yaparsın deni

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