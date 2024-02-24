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Editörler : supporters.


24 Şubat 2024 20:24
Yalnızlık
30 yaşındayım askeri personel olarak çalışıyorum 5 senedir.Çok yoğun bir çalışma çalışma ortamım var.Komando şartları. Şu an deprem bölgesindeyim 5 bölgede.Evlenip yuva kurma düşüncesindeyim.Ama olmuyor nasip kısmet diyoruz ama burda kalıyoruz.Tecrübeli insanların yorumlarını bekliyorum

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