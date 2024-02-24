Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Şubat 2024 20:58
Neresi gelir? Destek lütfen.

İlk şark, evli, 2 yaş bir çocuk.

1.ihtimal : Ardahan- Bitlis -Bingöl- Erzincan- Şırnak -Malatya -Maraş

2.ihtimal: Erzincan- Ardahan -Bitlis -Bingöl- Şırnak Malatya- Maraş

Degistirmemiz gereken yer varsa tecrübeli arkadaşların önerilerine açığız. Teşekkürler şimdiden.


Alemdarali
Genel Müdür
24 Şubat 2024 21:00
2022deki tercihimdi erzincan ardahan bitlis ardahan geldi

Meryem0659
Aday Memur
24 Şubat 2024 21:04

Ardahan boşalıyor demiştiniz. Ondan kaynaklı da bize Ardahan gelebilir.

Toplam 2 mesaj

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