Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Şubat 2024 20:58
Şark tercihleri

İlk şark, evli, 2 yaş bir çocuk.

1.ihtimal : Ardahan- Bitlis -Bingöl- Erzincan- Şırnak -Malatya -Maraş

2.ihtimal: Erzincan- Ardahan -Bitlis -Bingöl- Şırnak Malatya- Maraş

Degistirmemiz gereken yer varsa tecrübeli arkadaşların önerilerine açığız. Teşekkürler şimdiden.


Alemdarali
Genel Müdür
24 Şubat 2024 21:00
2022deki tercihimdi erzincan ardahan bitlis ardahan geldi

Meryem0659
Aday Memur
24 Şubat 2024 21:04

Ardahan boşalıyor demiştiniz. Ondan kaynaklı da bize Ardahan gelebilir.


Alemdarali
Genel Müdür
24 Şubat 2024 21:15
aynen devrem yalnız dönenler hep 2.şarkçı böyle bir ayrım yapıyorlarsa yani 2.şarkçı yerine 2.şarkçı gider gibi o zaman nasip diyelim
Meryem0659, 4 saat önce

Ardahan boşalıyor demiştiniz. Ondan kaynaklı da bize Ardahan gelebilir.


Meryem0659
Aday Memur
24 Şubat 2024 21:34

Ben öğretmenim. Kalkınmada öncelikli 20 il arasında Ardahan da var bize. Polislerde Es mesleğine bakıyorlar mi bilemiyorum ama bakarlarsa belki verirler.

Tabi Ardahandan önce Erzincan olsa daha iyi.

Alemdarali, 4 saat önce
aynen devrem yalnız dönenler hep 2.şarkçı böyle bir ayrım yapıyorlarsa yani 2.şarkçı yerine 2.şarkçı gider gibi o zaman nasip diyelim

Alemdarali
Genel Müdür
24 Şubat 2024 21:45
bilmiyorum hocam yalnız ardahan yerine ığdır düşün kars düşün derim hocam çok daha iyi şehirler
Meryem0659, 4 saat önce

Ben öğretmenim. Kalkınmada öncelikli 20 il arasında Ardahan da var bize. Polislerde Es mesleğine bakıyorlar mi bilemiyorum ama bakarlarsa belki verirler.

Tabi Ardahandan önce Erzincan olsa daha iyi.


Meryem0659
Aday Memur
24 Şubat 2024 21:57

Iğdır in havası çok kötüymüş. Kars da çift şark ile daha uzun süre oluyor. Ardahan soğuğu için mi dediniz başka ili düşünmeyi?

Alemdarali, 4 saat önce
bilmiyorum hocam yalnız ardahan yerine ığdır düşün kars düşün derim hocam çok daha iyi şehirler

Alemdarali
Genel Müdür
24 Şubat 2024 22:13
sağlık çok kötü ve çok soğuk diye dedim hocam
Meryem0659, 3 saat önce

Iğdır in havası çok kötüymüş. Kars da çift şark ile daha uzun süre oluyor. Ardahan soğuğu için mi dediniz başka ili düşünmeyi?


sancak bayrak
Şube Müdürü
24 Şubat 2024 22:25

Ardahan kesin.ülkemizin en soğuk ili.fazla tercih edilen bir ildeğil.

Toplam 8 mesaj

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