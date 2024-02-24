Şark tercihleri

aynen devrem yalnız dönenler hep 2.şarkçı böyle bir ayrım yapıyorlarsa yani 2.şarkçı yerine 2.şarkçı gider gibi o zaman nasip diyelim

aynen devrem yalnız dönenler hep 2.şarkçı böyle bir ayrım yapıyorlarsa yani 2.şarkçı yerine 2.şarkçı gider gibi o zaman nasip diyelim