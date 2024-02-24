Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Şubat 2024 21:18
Samsun-Eskişehir-Giresun-Afyon-Trabzon-Bursa-İstanbul
Sizce hangisi gelebilir? Şarktan batıya tayin.Tecrübeli arkadaşlar yorum yaparsa daha iyi olacaktır.

karabatak28
Aday Memur
24 Şubat 2024 21:21
Samsun gelir ASAYİŞ bozuk şehir silahlı olay sıralamasında geçen sene şampiyon du

Cenderli.05
Aday Memur
24 Şubat 2024 21:51
Karadeniz şehirleri hangisini yazrasan gelir
Toplam 2 mesaj

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