KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410E.Kayı Han


24 Şubat 2024 21:35
pomem 10000 polis alımı
pomem 10000 polis alımı ne zaman olacak

Çok Yazılan Konular

10 ay hapis cezası Pmyo başvuruma engel mi?Psikiyatri muayene18 Yaş altı suç pomeme engelmiAdli sicil kaydı olan biriyle otelde kalmak memurluğa engel mi?Aktif öğrencinin Pomem süreciDavası olanlar eğitim sonu sınavından eleniyor mu?Pomem, Pmyo ve Paem eğitim sonu sınavı davası ile ilgili mahkemeden olumlu karar çıktı

Sözlük

7 numara 1 lgbt 3 Nasıl bir evim olsun isterdim 2 35 yaşındaki kızın 27 yaşındaki erkekle evlenmesi 2 oh be dünya varmış 1 berat kandili 1 kocam değil kuzenim kızım değil kardeşim 1 Ranch sos 1 Farklı bir meslek seçseydiniz bu hangisi olurdu? 3 Yalnızlık ihtiyacı 3

Son Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Filistinli mazlumlar için dua edelimDolmalık biberin içinden uyuşturucu çıktıTÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak hayatını kaybettiGalatasaray'dan hakem tepkisiBakan Fidan: İsrail zulmünün önüne hep beraber geçmiş olacağız

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?