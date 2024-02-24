KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Şubat 2024 21:55
Tarım orman bak alımı

Arkadaşlar merhaba. Acaba bakanlık alımını kazanan memur arkadaşlar ne zaman istifa edeceksiniz kurumda başlamak için?

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