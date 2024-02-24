Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Şubat 2024 21:55
Kadrolu Personel Tercih
Üniversite hastanesinde kadroya geçen personel, sağlık bakanlığının sözleşmeli alımına tercih verebiliyor mu? Aynı ünvanla ?

Ssvgi
Aday Memur
24 Şubat 2024 21:56

Aynı ünvanla tercih verseniz de atanamıyorsunuz maalesef


ozenzey
24 Şubat 2024 22:09
kadroludan sözleşmeliye geçişte bile mi?
Ssvgi, 1 saat önce

Aynı ünvanla tercih verseniz de atanamıyorsunuz maalesef


Hulyaaa1634
Aday Memur
24 Şubat 2024 22:12

Kadroludan sözleşmeliye atanabilirsiniz bunu artık yer gök biliyor. Sorun son 1 yıl içinde sözleşmeli çalıştiysaniz kurum bunu sorun ederse o sıkıntı. Sanırım bu da kurumdaki komisyonun inisiyatifi

ozenzey, 1 saat önce
kadroludan sözleşmeliye geçişte bile mi?
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