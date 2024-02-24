Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Şubat 2024 21:59
İstanbul bu yıl şarka gönderir mi?

8 yıllık memurum , ilk görev yeri bu zamana kadar 6 ipka. Bu sene gönderirler mi?


uluslararası2
Şef
24 Şubat 2024 23:49

Bu eksileyenler aklınızdan zorunuz mu var sizin şaka gibisiniz :))


uluslararası2
Şef
24 Şubat 2024 23:52

Bunlar kesin şarktan İstanbul?a gelmek istemeyip ahlanıp vahlanan tayfa , ne adamsınız ya


kral122
Daire Başkanı
25 Şubat 2024 00:04

8 yıllık memursun ama buranın bilmeyeceğini anlamamışın


Emre.ordu
Aday Memur
25 Şubat 2024 00:35
yaz gitsin kral bizler gidelim ki sıradakiler eşsiz boğaz manzarasına karşı kahve içerek görev yapsın sosyal hayat onların da hakkı :) ipka vereni göndermez o kesinde ipka vermeyen gider
uluslararası2, 1 saat önce

Bunlar kesin şarktan İstanbul?a gelmek istemeyip ahlanıp vahlanan tayfa , ne adamsınız ya

Toplam 4 mesaj

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