Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Şubat 2024 21:59
İstanbul gönderir mi??

8 yıllık memurum , ilk görev yeri bu zamana kadar 6 ipka. Bu sene gönderirler mi?

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