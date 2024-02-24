Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


24 Şubat 2024 22:07
4bden Kadroya Geçenler
Üniversite hastanesinde sözleşmeli 4b den kadroya geçenler aynı ünvanla bakanlığın sözleşmeli alımına başvurabilir mi?

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