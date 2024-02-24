KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Şubat 2024 22:15
kadroya geçme

Kadrolu olarak yeni atandım martta göreve başlayacağım. Kadroya direkt geçiyor muyuz yoksa bir süre geçmesi gerekiyor mu?

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