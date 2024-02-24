Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


24 Şubat 2024 22:28
Üniversitede boş kadroyu sınav için nasıl açtırırım?

Üniversitede boş kadroyu sınav için nasıl açtırılır?

Merhaba arkadaşlar, bu konuda acil görüşlere ihtiyacım var. YÖK merkezi görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açacak. Çalıştığım üniversite sınava katılacak. Kurumda boş mühendis kadrosu var. Ancak bu sınavda kadroyu isteğimiz bölümden açıp açmayacağını bilmiyoruz. Dilekçe verdim ama?Bu konuda nasıl yol izlemeliyim.? Lütfen bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilir mi? Bölümleri kurum mu belirliyor?

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