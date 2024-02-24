Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Şubat 2024 22:55
sözleşmeliden sözleşmeli ama bir bakın lüfen :)

şimdi ben spor bakanlığında destek personeli temizlik görevlisi olarak çalışıyorm. lise mezunu acil tıp teknisyeniyim . 2024 atamasında att olarak atanırsam işe başlayabilirmiyim .


ozenzey
24 Şubat 2024 22:57

Farklı ünvanlarda olduğu için sorun yaşanmıyor diye biliyorum

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