(yardım)Kamu temizlik personeli başvuru şartı

Sayın arkadaşlar sağlın bakanlığının gerçekleştridiği personel alımında bende temizlik personeli olarak başvuru yaptım fakat temizlik belgem yok işkur başvuru sayfasına girdiğimde de herhangi bir belge istemiyor sizce bu işe başvursam kura ile de bana çıksa bu işte çalışma şansım olur mu ve bir diğer sorum temizlik ile ilgili hangi okul yada program lazım işkurda bunlarda belirtilmemiş başvuru şartlarında şöyle diyor:

Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.