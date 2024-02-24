KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


24 Şubat 2024 23:37
Sağlık Bakanlığı şoför alımı

Merhaba 2022/11 alımında şoför olarak atanan arkadaşlar ve ya bilgi sahibi olanlar varsa bu alımda destek personeli şoför olarak başvuru yapar atanırsak;

1) B sınıfı ehliyet sahibiyim ancak aktif çok iyi şoförlüğüm yok herhangi bir sıkıntı yaşar mıyım?

2) Direkt araç kullanımı başlıyor mu herhangi bir eğitim,src kursu vs süreci yaşıyor muyuz?

3) Özlük hakları,çalışma saatler,maaşlar diğer paramedik ve att ler ile aynı düzeyde mi yoksa farklı mıdır?

Çok Yazılan Konular

Tıbbi Görüntüleme 2024/5Lisans Hemşire Ataması Taban Puan ve SıralamaOdyometri alımı hakkındaÖnlisans atanır mıyım sizce?Hemşire Lisans Gaziantepsağlık bakanlığı sürekli işçiSağlık bakanlığı sürekli işçiÜniye başvurup gitmeyecekler feragat edin

Sözlük

Nasıl bir evim olsun isterdim 2 İyi geceler sözlük 1 yutkunmak 1 gitmek mi kalmak mı zor 7 büyük şahsiyetler neden buralarda yaşamış 3 mahsun j 2 ekrem imamoğlu 1 İnsan ne için yaşar 3 nepal'deki gergedan 1 kitabın sayfasını kıvırmak 1

Son Haberler

İl Genel Meclisi Üyeleri 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12. maddesi kapsamında sayılır mı?Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Filistinli mazlumlar için dua edelimDolmalık biberin içinden uyuşturucu çıktıTÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak hayatını kaybettiGalatasaray'dan hakem tepkisi

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?