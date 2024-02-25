Polsan ihtiyaç kredisi hakkında

arkadaşlar bir sorum olacak kusura bakmayın şimdi benim finansal durum sıkıntılı bazı gecikmeli borçlar oldu maaş icrası vardı bitti şükür kapattım acaba pol sana yeni üye olsam kredi verir mi

arkadaşlar bir sorum olacak kusura bakmayın şimdi benim finansal durum sıkıntılı bazı gecikmeli borçlar oldu maaş icrası vardı bitti şükür kapattım acaba pol sana yeni üye olsam kredi verir mi