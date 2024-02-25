Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Şubat 2024 00:21
Polsan ihtiyaç kredisi hakkında

Merhaba ihtiyaç kredisi çektim 30 bin bunun 15 binini ödedim yeni ihtiyaç kredisi çekemiyorum tutarın defaten kapanıp yeni bir borçlanma yapabilirsiniz yaziyor ama bazı durumlara göre telefonla arayıp yeni ceklecek krediden bu tutarın kapanması talebinde bulunulduğu da kredi cekilebiliyor gibi bir duyum aldım konu hakkında bilgisi olan varsa vakit ayırıp cevaplarsa çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim hayırlı vazifeler


ıamliving
Aday Memur
25 Şubat 2024 06:07
aidat karşilığı kredi çekersen,ilk krediden 6 ay sonra yeni müracaatta bulunup eskisi mahsup edilip aradaki farkı alabilirsin ancak ihtiyaç kredisinde mahsup yok(2017 den beri)yani kredini kapatıp yenisine müracaat etmen gerekiyor.

kaptan34m
Daire Başkanı
25 Şubat 2024 11:41
arkadaşlar bir sorum olacak kusura bakmayın şimdi benim finansal durum sıkıntılı bazı gecikmeli borçlar oldu maaş icrası vardı bitti şükür kapattım acaba pol sana yeni üye olsam kredi verir mi

Delidolu66
Memur
25 Şubat 2024 12:30
En az 6 ay üye olman gerekiyor. sonrasında kredi çekebilirsiniz.
kaptan34m, 7 saat önce
arkadaşlar bir sorum olacak kusura bakmayın şimdi benim finansal durum sıkıntılı bazı gecikmeli borçlar oldu maaş icrası vardı bitti şükür kapattım acaba pol sana yeni üye olsam kredi verir mi

MERTAKMAN90
Aday Memur
25 Şubat 2024 16:48

Teşekkürler

ıamliving, Bugün
aidat karşilığı kredi çekersen,ilk krediden 6 ay sonra yeni müracaatta bulunup eskisi mahsup edilip aradaki farkı alabilirsin ancak ihtiyaç kredisinde mahsup yok(2017 den beri)yani kredini kapatıp yenisine müracaat etmen gerekiyor.
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