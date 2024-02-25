Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Şubat 2024 00:21
Polsan kredi hakkinda

Merhaba ihtiyaç kredisi çektim 30 bin bunun 15 binini ödedim yeni ihtiyaç kredisi çekemiyorum tutarın defaten kapanıp yeni bir borçlanma yapabilirsiniz yaziyor ama bazı durumlara göre telefonla arayıp yeni ceklecek krediden bu tutarın kapanması talebinde bulunulduğu da kredi cekilebiliyor gibi bir duyum aldım konu hakkında bilgisi olan varsa vakit ayırıp cevaplarsa çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim hayırlı vazifeler

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