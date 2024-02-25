Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Şubat 2024 00:32
2024 Antalya diplomasi forumu

2022 yilinda bu forumda gorev alan arkadaslara taltif yattimi bilgisi olanlar cevaplarsa sevinirim.


Küçük polis
Şef
25 Şubat 2024 01:14

Bu yazdığın şaka mı?

Sen şaka mı?


Kafkaskartali57
Aday Memur
25 Şubat 2024 01:44

Yazmak icinmi bos yapiyon

Küçük polis, Bugün

Bu yazdığın şaka mı?

Sen şaka mı?

Toplam 2 mesaj

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