Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


25 Şubat 2024 00:35
Askeri Okuldan ayrılıp dış kaynaktan girmek

Askeri okuldan ayrildiktan sonra universite bitirip dis kaynaktan girme sansim var mi? Ya da MSÜ öğrenci affi yapar mi sizce boyle bir seyin ihtimali var mi? Gercekten dayanamiyorum.

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