Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Şubat 2024 01:05
Otizm tanısı konan cocugum icin tayin hakkı ?

Merhabalar, ben üniversite hastanesinde kadrolu hemsire olarak çalısmaktayım çocuğuma yakın zamanda otizm teshisi kondu ikametime 1 saat uzaklıkta bir mesafede çalışıyorum. Bu tanıyı öğrenene kadar kurum degistirme gibi bir dusuncem yoktu fakat cocuguma zaman ayıramadığım için ve gündüz çalıssam dahi mesafeden dolayı kalan zamanda etkin geciremeyecegim icin yasadığım ilcedeki devlet hastanesine gecme imkanım olabilir mi merak ediyorum normalde üniversite hastaneleri tayine kapalı biliyorum fakat böyle bir talepte bulunsam olur mu bilinen bir örnek var mı acaba diye sormak istedim. Vereceğiniz cevaplar icin simdiden teşekkür ediyorum. Anne olarak ne yapacağımı şaşırmış durumdayım

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