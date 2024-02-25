üniversite 4a tayin hakkı

üniversite hastanesinde teknisyen (tıbbi Sekreter) olarak çalışmaktayım sivas ilinde 01.11.2024 de 3+1 doluyor ve tayin hakkımın olduğu söyleniyor. Bu tayin nasıl olucak bahanesiz tayin olabilcekmiyim. Mesela Kayseri iline

üniversite hastanesinde teknisyen (tıbbi Sekreter) olarak çalışmaktayım sivas ilinde 01.11.2024 de 3+1 doluyor ve tayin hakkımın olduğu söyleniyor. Bu tayin nasıl olucak bahanesiz tayin olabilcekmiyim. Mesela Kayseri iline