Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


25 Şubat 2024 01:25
üniversite 4a tayin hakkı
üniversite hastanesinde teknisyen (tıbbi Sekreter) olarak çalışmaktayım sivas ilinde 01.11.2024 de 3+1 doluyor ve tayin hakkımın olduğu söyleniyor. Bu tayin nasıl olucak bahanesiz tayin olabilcekmiyim. Mesela Kayseri iline

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