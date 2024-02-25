Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Şubat 2024 01:40
rapor- maaş
arkadaşlar geçen hafta geçirdiğim ameliyat yüzünden yaklaşık 2-3 ay işe gidemeyeceğim. bu süre zarfında maaşımda kesilme olur mu?

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