Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


25 Şubat 2024 07:57
4/b sözleşmeli ikm istifa ettim dönüşüm varmı

Arkadaşlar bi anlık sinirle ani karar vererek istifa ettim geri dönüşüm mümkünmü?


h.ulker
Aday Memur
25 Şubat 2024 08:36
İstifa eden sözleşmeli personel, sınavsız olarak görevine geri dönebilir mi? https://www.memurlar.net/haber/998509/

Barbe
25 Şubat 2024 10:25

Dönüşüm mümkün değil mevzuata göre

h.ulker, 3 saat önce
İstifa eden sözleşmeli personel, sınavsız olarak görevine geri dönebilir mi? https://www.memurlar.net/haber/998509/

Bozkurtbakışlı
Memur
25 Şubat 2024 10:34
Her yıl üç defa istifa edip, dönme hakkınız var!

Barbe
25 Şubat 2024 10:51

Nasıl yani komisyon sınavsız olmaz dedi

Bozkurtbakışlı, 1 saat önce
Her yıl üç defa istifa edip, dönme hakkınız var!

Bozkurtbakışlı
Memur
25 Şubat 2024 10:53
Pesss... Buna gerçekten inandınız mı! Kamu kurumlarını bakkal Hüseyin Efendi mi sandınız! Dönemezsiniz.
Barbe, 52 dk. önce

Nasıl yani komisyon sınavsız olmaz dedi


Barbe
25 Şubat 2024 10:55

Sakı günü kestim ilişiği zaten hadi dönüş olmaz diyelim peki sağlık bakanlığının sürekli işçi alımında sıkıntı olurmu

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