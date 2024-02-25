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Editörler : supporters.


25 Şubat 2024 08:21
TÜBİTAK 2219 Yurt Dışı Araştırma Bursu BELÇİKA

Arkadaşlar merhaba;

Post doktora için Belçikayı kazanan arkadaşlar ve vize işlemleri için tecrübeli olan arkadaşlarla fikir alış verişi yapalım diye böyle bir sayfa açtım. Daha önce vize başvurusunda bulunan varsa hangi tip vizeye başvurdu ve gerekli evraklar nelerdir acaba.

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