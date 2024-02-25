Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Şubat 2024 08:32
Diyarbakır verilir Şanlıurfa alınır, becayiş

Sözleşmeli tıbbi sekreter olarak görev yapıyorum. Diyarbakıra gelmek isteyen varsa bana mesaj atabilir.


Hasbel.Kaderr
Aday Memur
25 Şubat 2024 11:29
sözleşmelide becaiş var öylemi
Toplam 1 mesaj

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