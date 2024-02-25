Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Şubat 2024 10:35
Seçim Görevi Hakkında
Benim ikamet ilim ile çalıştığım iş farklı. Yerel seçimlerde sandık görevi istemiyorum. Bana görev çıkma ihtimali nedir?

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