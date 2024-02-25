Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


25 Şubat 2024 11:09
RAPOR SURESİ
2024 ekpss ile yerlestirildim fakat rapor sürem 6 Mart'ta bitiyor bilindiği üzere raporlar 30 hazirana kadar uzatıldı.Kurum benden yeni rapor isteyebilir mi ister ise yetişmesi imkansız uzun bi süreç tahlil tetkik sonuç vs zaman alıyor

Çok Yazılan Konular

2024 EKPSS ders notlarıKadrolu infaz koruma memurluğundan düz memurluğa geçiş

Sözlük

Yalnızlık ihtiyacı 2 röportaj serisi 2 mahsun j 2 İnsan ne için yaşar 2 bakiiii 6 Surname 1 Pazar sabahı 1 gitmek mi kalmak mı zor 7 küpe takan erkek 5 Nasıl bir evim olsun isterdim 2

Son Haberler

Aydın'da zincirleme trafik kazası: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandıHayvancılıkta 5 yıllık yol haritası yarın açıklanacak'Yargı kurumları arasında güç mücadelesinin olmayacağı sistem inşa etmeliyiz'Çalışanların özlük bilgilerinin tüm personelle paylaşılması 'hukuka aykırı'Öğretmen anne, oğlu için yeniden üniversiteli oldu

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?