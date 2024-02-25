Maaşımız artmak yerine geriledi

tabi bize vermezler çünkü o kadar çok sorunumuz var ki hemen bir sorunu öne atarlar uzun zaman bunla uğraşırlar diyorlar mesela bakınız ikinci şark meselesi gündemimizde bu var , bakınız hemşireler öğretmenlerden çok alırken şimdi tıbbi sekreter mesailerle bizden çok alıyor,artık yeniler düşünsün diyorum ama onlarda hallerinden çok memnunlar tiktoklarda mercedes trafik araçlarını yıkamakla meşguller bu yüzden inanki bu maaş bile çok onlara:)

tabi bize vermezler çünkü o kadar çok sorunumuz var ki hemen bir sorunu öne atarlar uzun zaman bunla uğraşırlar diyorlar mesela bakınız ikinci şark meselesi gündemimizde bu var , bakınız hemşireler öğretmenlerden çok alırken şimdi tıbbi sekreter mesailerle bizden çok alıyor,artık yeniler düşünsün diyorum ama onlarda hallerinden çok memnunlar tiktoklarda mercedes trafik araçlarını yıkamakla meşguller bu yüzden inanki bu maaş bile çok onlara:)