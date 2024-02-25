Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Şubat 2024 11:18
Maaşımız artmak yerine geriledi

1 yıllık memur önlisans mezunu sağlıkçı ile geçen yıl aramızda 2000 tl fark vardı bu yıl şimdi o benden 500 tl fazla alıyor. Lisans mezunu olsa 1.500 tl daha fazla alacak. Hala maaşlarımız iyi diyenlerin vay aklına.


Hasbel.Kaderr
Aday Memur
25 Şubat 2024 11:28
kazma kürekle çalışan haricindekileri tek rakam olmalı

siyahbeyaz88
Daire Başkanı
25 Şubat 2024 12:04
tabi bize vermezler çünkü o kadar çok sorunumuz var ki hemen bir sorunu öne atarlar uzun zaman bunla uğraşırlar diyorlar mesela bakınız ikinci şark meselesi gündemimizde bu var , bakınız hemşireler öğretmenlerden çok alırken şimdi tıbbi sekreter mesailerle bizden çok alıyor,artık yeniler düşünsün diyorum ama onlarda hallerinden çok memnunlar tiktoklarda mercedes trafik araçlarını yıkamakla meşguller bu yüzden inanki bu maaş bile çok onlara:)

rk0134
Aday Memur
25 Şubat 2024 14:32
Kardeşim daha 1 yıllık bile değil ön lisans mezunu sağlıkçı. 8-5 çalışıyor birde. Hafta sonu da tatil. Ben 8 yıllık memurum. aramızda max 3 bin lira oynuyor. Ama sokakta polis çok maaş alıyor. Adımız çıkmış dokuza.!
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